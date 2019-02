Pallanuoto A2 femminile, la Cosma Vela anticipa al sabato contro l'Acquachiara

E' già scontro al vertice, per la Cosma Vela Ancona, che in anticipo, sabato alla piscina del Passetto alle 16.30, affronta l'Acquachiara. Anconetane e napoletane appaiate a 10 punti in testa alla classifica, insieme al Flegreo e al Cosenza. E' il primo degli incontri-crocevia della stagione regolare, per le doriche di Milko Pace, che guidate dall'argento olimpico Francesca Pomeri hanno anche quest'anno tutte le carte in regola per puntare alla finale playoff. Finora le doriche hanno vinto tre gare e ne hanno pareggiata una, quella di Pozzuoli. "Un test difficile e importante, sia per tradizione che per classifica - spiega il tecnico anconetano Milko Pace -, siamo due squadre che per vari motivi hanno cambiato alcune giocatrici ma che comunque continuano ad avere obiettivi importanti. Teresa Di Martino non si è allenata durante tutta la settimana, non credo farà parte delle tredici. Vista l'importanza del confronto ci aspettiamo il sostegno di un pubblico numeroso".