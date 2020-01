Torna in acqua il campionato, Cosma Vela Ancona sabato a Rapallo

Finalmente si ricomincia a giocare. La Cosma Vela Ancona torna in acqua dopo oltre due mesi, ultima partita giocata il 23 novembre scorso, occasione in cui le doriche si sono arrese al Trieste 8-9 alla piscina del Passetto di Ancona. Due mesi ricchi di occasioni per confrontarsi contro squadre della categoria, test amichevoli, allenamenti serrati e impegnativi per farsi trovare pronte all'appuntamento. Il massimo campionato femminile riprende dalla nona giornata, ultima di andata, due turni da giocare e poi una nuova sosta sino al 21 marzo.

Ecco coach Milko Pace, che dovrà fare a meno di Elisa Quattrini, fermata da un'infezione batterica che la terrà lontana dalla vasca per qualche tempo, ma anche di Teresa Di Martino e di Elena Vecchiarelli: "Decisamente non siamo al meglio - spiega coach Milko Pace -, ci siamo allenati bene, abbiamo sfruttato il periodo anche disputando amichevoli di livello, e lunedì scorso è rientrata dagli Europoei anche Mirka Stankovianska, quindi saremmo al completo. Ma stiamo soffrendo diverse defezioni, comprese le giocatrici che hanno preso l'influenza. Avremo diverse assenze a Rapallo, soprattutto Elisa Quattrini, che manca ormai da qualche settimana. Giocheremo anche per lei". Milko Pace prosegue sull'avversario: "Affronteremo una squadra di valore, ottima società come tradizione e come rosa. Dopo la sosta per noi sarà un test importante, di verifica e di conclusione del girone di andata. In quello di ritorno ci aspettiamo i risultati che non ci sono stati finora. Resto fiducioso perché la squadra al completo sta giocando bene ed è cresciuta dall'inizio del campionato".