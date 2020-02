Pallanuoto serie A2 maschile, Barbato Design Vela, primo stop in casa

ANCONA - Prima sconfitta interna della stagione per la Barbato Design Vela Ancona che, pur lottando per quattro tempi, si arrende 9-10 alla Crocera Stadium di Genova. Anconetani spreconi nella prima metà gara, ma in partita comunque sino in fondo, anche dopo che i genovesi si portano sul +2. Per la Barbato Design una prova non all'altezza delle migliori disputate finora, complice anche una settimana difficile penalizzata dall'influenza. La Vela, infatti, comincia la partita contratta, commette diversi errori, fatica a sfruttare la sua arma migliore, il ritmo di gioco, questo senza nulla togliere all'ottima prova fornita dagli avversari.

Nel primo tempo Giordano in superiorità numerica e Corio firmano il vantaggio ligure, di mezzo il gol dorico di Sabatini in superiorità. Dopo l'1-3 firmato da Manzone, però, la Vela reagisce e all'intervallo lungo il punteggio è 3-3 grazie ai due gol di Lisica in superiorità e su tiro di rigore. Dopo il cambio di campo si procede gol su gol, Pedrini, Sabatini in superiotià, Manzone in superiorità, Milletti M., Giordano e infine Alessandrelli F.: 6-6 all'ultimo intervallo, decisivo dunque l'ultimo periodo di gioco. Due minuti e la Crocera è avanti 6-8 con la doppietta di Manzone, il primo gol su rigore, ed è il mini-break decisivo. Quindi accorcia Pieroni, Pedrini in superiorità ristabilisce il +2, ancora Bartolucci D. dal perimetro, poi Ferrari, infine Lisica ancora in superiorità, ma l'ultimo assalto anconetano finisce sulle braccia della difesa ligure che non molla e lascia l'amaro in bocca a Cesini e compagni.