Per la Cosma il sogno è finito, Verona vince gara 3 e va in A1

Finisce con il Css Verona in festa e la Cosma Vela in lacrime la terza sfida della serie finale di playoff. Il Css Verona vince ad Ancona 10-8 e conquista la promozione in A1, lasciando la Cosma Vela a valutare i propri errori, commessi comunque di fronte a una squadra che alla piscina del Passetto ha dimostrato tutte le sue qualità. Onore ai vincitori quanto ai vinti: la serie finale giunta a gara3 dimostra quanto le due squadre si siano equivalse nell'arco della triplice sfida. Più concreta, più solida, quella del Css Verona nella “bella” del Passetto, più Pomeri-dipendente quella della Cosma Vela in una gara in cui, ancora una volta, proprio come in gara2 a Verona, hanno pesato i numerosi errori anconetani in fase di conclusione. D'altra parte le percentuali di superiorità numerica, appena “ammorbidite” dalla realizzazione del capitano anconetano Pomeri dai cinque metri, lo dimostrano.

La Cosma Vela fallisce l'obiettivo stagionale proprio al traguardo, sul filo di lana, cedendo, pur a testa alta, all'avversario, un Css apparso estremamente solido e motivato, al Passetto, ancora di più che nella sfida di pochi giorni fa alla Monte Bianco di Verona. Le anconetane vanno in vantaggio con la Pomeri, si fanno raggiungere sul 2-2, nel secondo tempo si trovano spesso a rincorrere, fino al 3-5 del cambio di campo. Nel terzo tempo rimettono la partita in equilibrio sul 6-6, quindi dal 6-7 passano sull'8-7 in proprio favore con i gol di Pomeri e Ferretti, ma negli ultimi minuti la squadra dorica subisce il passivo decisivo, Verona impatta con la Peroni, mette la freccia con la Borg e il sigillo conclusivo con la Bosello.