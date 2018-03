Pallanuoto A2 maschile, Barbato Design Vela battuta in casa dal Camogli

La Barbato Design Vela Ancona fa del suo meglio, o quasi, ma non basta per riuscire a superare l'ottimo Camogli, che vince 5-2. Ma gli anconetani restano in partita fino a metà dell'ultimo periodo. Squadra grintosa e veloce, il Camogli, capace di mantenere l'intensità del proprio gioco per tutti i quattro tempi, alla Barbato Design Vela Ancona non bastano l'ottima partita difensiva e le parate di Edoardo Bartolucci, perché gli anconetani in attacco segnano con il contagocce: nessuna rete in superiorità numerica, una su rigore - e uno parato da Gardella - e una su azione. Impossibile vincere la partita segnando così poco. Anche se a metà del quarto parziale il punteggio è ancora sul 3-4. Apre le danze Antonucci sul finire del primo parziale, un gol che prova a rompere gli equilibri in vasca. Nel secondo periodo dopo il rigore che Gardella para a Pantaloni ci pensa Dipalma dal perimetro a riportare in parità gli anconetani, ma poco dopo Beggiato sfrutta una superiorità per realizzare il 2-1 per i liguri. Dopo il cambio di campo stessa leit-motiv, gara intensa ed equilibratissima, il Camogli allunga con Iaci. Nell'ultimo parziale Pantaloni accorcia le distanze su rigore (2-3), quindi Gatti e in superiorità Cocchiere rimettono la strada tutta in discesa per la squadra di Magalotti. Per la Barbato Design resta una prova di buona sostanza, che fa ben sperare per il seguito della stagione.