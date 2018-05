Pallanuoto A2 maschile, settimo successo consecutivo per la Barbato Design

Arenzano – Inarrestabile. Settimo sigillo, settima vittoria consecutiva per la Barbato Design Vela Ancona che si impone anche ad Arenzano, nella penultima di regular season. Gli anconetani, con Firmani in porta al posto di Bartolucci E. e con altri under 20 in campo, mettono la testa avanti nel primo parziale di gioco e conducono tutta la partita, a dimostrazione di una forma smagliante. Aprono due reti di Sabatini, cui fa seguito il gol di Barillari, l'Arenzano accorcia con Piccardo e si arriva al primo riposo sull'1-3. Vela ancora protagonista nel secondo tempo, subito con una doppietta firmata da Pieroni, cui risponde la doppietta di Bruzzone per il 3-5 al cambio di campo. Nel terzo tempo accorcia Piccardo, ma la Vela c'è e realizza due volte, con Pugnaloni e Baldinelli.

Nell'ultimo tempo la Vela se ne va, dal 4-7 si passa al 4-9 con reti di Pierpaoli e Sabatini, prima dei due gol liguri che portano la firma di Bruzzone e Siri e che chiudono il match sul punteggio di 6-9. Ecco il tecnico Igor Pace a fine gara: “Sono assolutamente contento della prestazione dei miei, abbiamo giocato bene a tratti, c'è stato un momento in cui ci siamo adagiati un po', parlo di intensità d'attacco, mentre in difesa sempre bene. Molto positiva la prova di Firmani in porta, all'esordio in A2, ma tutti hanno giocato bene, anche se eravamo un po' nervosi alla fine, per la stanchezza e in seguito al pressing dei nostri avversari”. Sabato prossimo ad Ancona arriva la capolista, per l'ultima di regular season, Igor Pace conclude scherzando: “E adesso tocca al Quinto... Ma loro sono davvero d'un'altra categoria”.