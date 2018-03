Pallanuoto A2 maschile, Barbato Design sabato a Genova contro il Crocera

La terza giornata di ritorno del campionato di A2 maschile, girone nord, prima della sosta pasquale, porta la Barbato Design Vela Ancona nella vasca di Genova dove sabato pomeriggio, alle 16, affronterà il Crocera Stadium terzo in classifica. Sarà una Barbato Design Vela che va alla caccia di punti utili alla salvezza diretta. Il ko interno di sabato scorso non ha intaccato la fiducia del gruppo guidato da Igor Pace, perché la prova offerta dagli anconetani - se si escludono le percentuali in superiorità, peraltro in una partita in cui s'è segnato molto poco - è stata sicuramente positiva. Pace avrà a dispozione tutta la rosa.

«Abbiamo valutato, visionato e smaltito la sconfitta di sabato scorso contro il Camogli – spiega – e ora andiamo a giocare a Genova contro la terza in classifica che sta lottando per i playoff. Avversario di indubbio valore, all'andata al Passetto abbiamo commesso tanti errori che cercheremo di non ripetere, soprattutto in difesa. Abbiamo la consapevolezza di aver giocato bene le ultime partite e cercheremo di ripeterci innanzitutto con una buona prestazione».