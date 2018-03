Pallanuoto A2 maschile, Barbato Design sabato a Chiavari

La Barbato Design Vela Ancona affronta sabato la trasferta di Chiavari per il primo turno del girone di ritorno, dopo un weekend di pausa del campionato. La partita si gioca alle 16, gli anconetani sono arrivati al giro di boa della regular season al quart'ultimo posto della graduatoria del girone nord con 10 punti – 4 più dello scorso anno - davanti all'Arenzano che insegue a 6 punti, al Chiavari e alla Promogest Quartu Sant'Elena, entrambe a 3 punti. All'andata i dorici si sono imposti sui liguri per 8-4, ma in terra genovese si aspettano ben altra partita.

E non solo perché il Chiavari, che finora ha raccolto tre punti solo in Sardegna, nella vasca della Promogest, vorrà sfruttare nel modo migliore tutti gli scontri diretti in casa contro le principali antagoniste per la salvezza, che sono Promogest, Arenzano e Vela. Ma anche perché i liguri in casa si sono comportati spesso bene, anche contro le big del girone, come Quinto e President. Per gli anconetani di coach Igor Pace si tratta quindi di match contro un avversario ostico malgrado la classifica, nonché di un confronto diretto da sfruttare nel modo migliore per compiere un altro passo verso la salvezza diretta. Nelle ultime due settimane, nonostante l'abbondante nevicata che ha colpito le Marche, la squadra è riuscita ad allenarsi bene e quasi al completo. Ieri un positivo common training a Bologna con la President in cui la squadra ha evidenziato una buona forma fisica e in cui coach Igor Pace ha testato la condizione del gruppo in vista dell'incontro di Chiavari.

Foto: Giacomo Baldinelli in azione al Passetto