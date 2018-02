Pallanuoto maschile, Barbato Design sabato fa visita al Padova

Nono turno di campionato di A2 maschile, la Barbato Design Vela Ancona archiviato il successo interno sulla Promogest si appresta ad affrontare la trasferta di Padova, appuntamento sabato contro la Plebiscito alle 15.30. Gara molto delicata per gli anconetani, che hanno interrotto la serie negativa sabato scorso con la vittoria sui sardi, ma che contro la Plebiscito dovranno fare a meno di Pieroni, tre punti di sutura in seguito al colpo rimediato in partita contro la Promogest, e di capitan Simo. Ma c'è il rischio che coach Igor Pace debba fare a meno di qualche altro elemento a causa dell'influenza di stagione. “La prestazione con la Promogest non è stata buona – spiega il tecnico - c'è stato un piccolo passo avanti rispetto alla prova precedente soprattutto dal punto di vista dell'intensità e della voglia di fare, ma abbiamo commesso anche tantissimi errori, anche su cose che ormai dovrebbero essere consolidate. Abbiamo trascorso l'ennesima settimana contando gli assenti, non solo Pieroni con il naso fratturato, ma anche altri atleti a casa con l'influenza. Sabato almeno rientrerà Barillari. Mi aspetto una partita dura, il Padova in casa gioca sempre partite molto agonistiche, fisiche, però confido in un altro passo avanti da parte dei miei”.

Serie A2 maschile, girone nord. Classifica. Quinto punti 24; Crocera Stadium Genova, President Bologna e Lavagna 90 Dimeglio 18; Plebiscito Padova 15; Rari Nantes Camogli 13; Sori e Como Nuoto 9; Barbato Design Vela Ancona 7; Rari Nantes Arenzano 6; Chiavari Nuoto e Promogest Sardegna 3.