Pallanuoto A2 maschile, Barbato Design Ancona di nuovo in acqua: sabato match a Como

Il campionato di A2 maschile è pronto a ricominciare, la Barbato Design Vela Ancona scenderà di nuovo in acqua sabato pomeriggio alle 16 a Como per il quinto turno del campionato, girone nord. I dorici di coach Igor Pace hanno vinto la prima partita con il Chiavari, quindi pareggiato a Camogli e poi perso due partite consecutive, con il Crocera e a Sori.

Nell'ambiente dopo la sosta natalizia c'è grande voglia di tornare a confrontarsi con gli avversari, nonché desiderio di riscatto, perché la sensazione che la squadra nelle ultime due partite non sia riuscita a esprimersi al meglio è comune, tra società, atleti e sostenitori. A Como, avversario davvero ostico, serve un cambio di rotta rispetto alle ultime due gare. Negli ultimi giorni coach Pace verificherà le condizioni di un paio di atleti infortunati e farà le sue scelte. "Abbiamo lavorato bene durante il periodo natalizio - spiega il coach -, disputando dei common training utilissimi con Pescara e Roma Nuoto, partite contro avversari forti che ci hanno permesso di testare bene la squadra, anche perché sabato ci troveremo di fronte un avversario come la Como Nuoto, con un centroboa molto forte, nonché marchigiano di Osimo, come Tommaso Busilacchi. Sarà una partita difficile, il Como ha quattro o cinque giocatori di categoria, esperti, in più giochiamo fuori casa. Mi aspetto un match molto faticoso, sicuramente non c'è una gran differenza tecnica tra noi e loro, dunque potrebbe essere decisivo l'avere più benzina a disposizione nell'ultima parte del match".