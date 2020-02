Pallanuoto, la Barbato Design Vela Ancona sabato nella tana del Camogli

Ottavo turno del campionato di A2 maschile, nel girone nord, sabato pomeriggio alle 15 la Barbato Design Vela Ancona scenderà in acqua alla Baldini di Camogli per affrontare la Rari Nantes Camogli, seconda in classifica. Impegno severo per Cesini e compagni, reduci dalla brutta sconfitta in casa contro la Crocera Stadium: il Camogli ha finora vinto sei gare su sette, perdendo solo in casa la sfida con la corazzata Metanopoli. I dorici, invece, sono quarti a pari punti con il Lavagna, decisi a reagire alla brutta prova di sabato scorso contro la Crocera, anche se l'impegno contro la squadra dei bomber Beggiato e Caliogna sembra piuttosto proibitivo.

«Affronteremo un avversario molto difficile - spiega il coach e presidente anconetano, Igor Pace - un Camogli che da inizio campionato sta dimostrando tutto il suo valore, e che non a caso lo scorso anno ha vinto il girone. Sembra la squadra più attrezzata per tenere testa al Metanopoli, la stessa dello scorso anno con in più l'inserimento di Foti. Noi in settimana abbiamo lavorato bene, speriamo di aver recuperato un po' di energie fisiche e di poter fare una partita gagliarda, all'altezza delle nostre migliori prestazioni. Contro il Crocera non abbiamo giocato una buona prova, figlia delle tante assenze sofferte durante la scorsa settimana. Questa settimana è andata molto meglio, spero di poter contare su tutti i miei giocatori».