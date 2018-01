Pallanuoto A2 maschile, Barbato Design sabato a Bologna

Settimo turno di campionato di A2 maschile, la Barbato Design Vela Ancona affronta la trasferta di Bologna in cui sabato pomeriggio alle 17.30 affronta la President. Vela reduce da quattro ko di fila di cui l'ultimo in casa contro il Lavagna, President Bologna battuto sabato scorso a Genova dal Crocera Stadium ma a quota 12 punti, 8 più degli anconetani che nell'ultima sfida hanno ritrovato coesione, difesa e ritmo ma che in questo momento soffrono assenze per infortuni e malattie di stagione che finiscono inevitabilmente per influire sulla prestazione collettiva.

“La partita di sabato ha lasciato ottimismo all'interno della squadra – spiega coach Igor Pace -, ma in settimana anche per colpa dell'influenza ci siamo allenati in numero ridotto, che non è certo l'ideale prima di un confronto come quello di Bologna, avversario che conosciamo bene, anche perché a Bologna giocano diversi anconetani e perché ci siamo allenati insieme, una squadra forte e fisica, che gioca molto bene in difesa e che finora ha dimostrato di poter lottare per i playoff”.

Foto: Matteo Pugnaloni in marcatura su un anconetano del Bologna, Alessandro Baldinelli, in un momento della gara dello scorso anno al Passetto