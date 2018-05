Pallanuoto A2 maschile, Barbato Design Vela sabato all'ultima di campionato contro il Quinto

Ultima giornata di stagione regolare, sette vittorie consecutive, la Barbato Design Vela Ancona saluta il proprio pubblico sabato pomeriggio alle 17.30 alla piscina del Passetto contro il Genova Quinto B&B Assicurazioni, capolista del girone nord. Anconetani sesti in classifica a pari merito con il Camogli e reduci dal bel successo di Arenzano che ha coronato una lunga striscia di successi.

“E adesso sotto con il Quinto” scherzava coach Igor Pace pochi giorni fa, consapevole della forza dei prossimi avversari “di un'altra categoria”. Per i dorici, che hanno centrato da tempo l'obiettivo della permanenza in A2 senza passare per i playout, ma che hanno fatto anche molto di più, in striscia positiva da sette turni, ecco l'occasione per misurarsi nuovamente con i giganti del girone: l'obiettivo sarà quello di giocare una buona gara, innanzitutto, anche se la squadra ultimamente ha abituato i propri sostenitori a piacevoli sorprese. “Chiederò ai ragazzi di cercare di divertirsi giocando nel modo migliore possibile contro una squadra di alto livello che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per il salto di categoria – spiega coach Igor Pace -. Per noi è un'ottima occasione. E' vero che siamo in un momento di forma. In settimana ho lavorato soprattutto sul gruppo di under 20 (che saranno il 2-3 giugno a Napoli alla Scandone per i quarti di finale di under 20 A, ndr). Sicuramente sabato contro il Quinto cercheremo di fare bella figura, anche per salutare le persone che verranno a sostenerci”.