Pallanuoto A2 maschile, Barbato Design Vela fa visita ad Arenzano

Sei vittorie di fila, settimo posto in classifica con la salvezza diretta conquistata da diversi turni, così la Barbato Design Vela Ancona affronta il penultimo turno di regular season, in trasferta sabato nella vasca dell'Arenzano (ore 16). Senza pressioni, ma con la consapevolezza di aver raggiunto, nel girone di ritorno, una compattezza di squadra e una qualità di gioco che hanno permesso i risultati ottenuti.

E' un ottimo momento per la Barbato Design Vela Ancona, che la squadra di Igor Pace cercherà di onorare anche sabato ad Arenzano, pur lasciando spazio a qualche under 20 in più rispetto a quanti hanno giocato finora. Vela settima a quota 31 punti, Arenzano terz'ultimo a 11. “La squadra è molto serena e tranquilla – spiega il coach dorico, Igor Pace -, si applica bene durante gli allenamenti, è chiaro che non c'è la tensione di settimane passate, ma tutti stanno lavorando bene. Deciderò i tredici di Arenzano all'ultimo, dando più spazio a chi ha giocato meno. Ma faremo il nostro dovere sino alla fine, senza sentirci addosso altre pressioni”.