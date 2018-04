Pallanuoto giovanile, il 25 aprile Trofeo Avis Comunale al Passetto

Mercoledì 25 aprile alla piscina del Passetto si svolgerà il torneo di pallanuoto categoria under 11 Trofeo Avis Comunale di Ancona. Il torneo vedrà la partecipazione di otto squadre: la Vela Nuoto Ancona, società ospitante, la Jesina Pallanuoto, l'Athlon Roma, il Club Acquatico Pescara A, il Club Acquatico Pescara B, la Rari Nantes Florentia, il Ravenna Pallanuoto e il Blu Gallery Team San Severino.

Otto formazioni che si sfideranno in due gironi da quattro all'italiana con regolamento Haba Waba, dalle 10.45 del mattino sino a ora di pranzo, per riprendere alle 14.30 fino alla conclusione del torneo: tante piccole leve della pallanuoto del centro Italia che confronteranno le proprie abilità soprattutto con lo scopo di divertirsi, ma anche di accumulare esperienza per migliorarsi. Il girone 1 comprenderà: Vela Nuoto Ancona, Rari Nantes Florentia, Blu Gallery Team San Severino e Club Acquatico Pecara B; il girone 2: Jesina Pallanuoto, Athlon Roma, Ravenna Pallanuoto e Club Acquatico Pescara A. Un torneo fortemente voluto e organizzato dalla Vela Ancona per veicolare gli aspetti etici condivisi con l'Avis: “L'Avis ha tra i suoi scopi principali quello di farsi conoscere dalla popolazione per reperire nuovi donatori - spiega Saverio Taglioni, presidente dell'Avis comunale di Ancona -. Gli atleti più giovani sono seguiti sempre dalle rispettive famiglie e chi fa sport conduce una vita sana che è quella tipica del donatore di sangue. Sport e donazione di sangue vanno molto bene insieme, per questo abbiamo instaurato da tempo una collaborazione con la Vela Nuoto Ancona, il nuotatore Emanuel Turchi è nostro testimonial sui manifesti e sugli autobus e ha girato anche lo spot in piscina, i valori del nuoto e della pallanuoto sono i nostri e si sposano molto bene alle nostre iniziative. Questo torneo è un ulteriore modalità di collaborazione con la Vela Nuoto e con il mondo dello sport in generale, che è complementare alla donazione di sangue”.