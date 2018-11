Pallanuoto, Ancona va nella tana di Padova: «Avversario tosto»

Sabato si gioca il secondo turno del campionato di A2, la Barbato Design Vela Ancona scende in acqua alle 16 a Padova contro la Plebiscito. Anconetani sconfitti di misura nella gara d'esordio al Passetto per 8-7 dal Civitavecchia, patavini ko nella prima a Bologna contro la President per 6-4. Una sfida attesa, su entrambi i fronti, da due formazioni che cercano il pronto riscatto dopo un inizio che non è andato secondo le rispettive aspettative. Sul fronte anconetano ne parla il coach Igor Pace: «Dobbiamo ripartire da quanto di buono dimostrato durante l'ultima partita, abbiamo espresso momenti di alta intensità, buone azioni difensive. E dovremo fare molta attenzione, incontrando un avversario che mi aspetto assolutamente tosto».

«Dal punto di vista tattico non cambierà tantissimo - prosegue il tecnico - rispetto alla partita giocata contro il Civitavecchia, il Padova è molto bravo dal punto di vista difensivo, ha un buon marcatore, un buon portiere. Quanto a noi dobbiamo crescere come collettivo, e dobbiamo farlo in fretta, da molti mi aspetto prove di maturità importanti, siamo al terzo anno di A2». Una crescita di amalgama anche con il nuovo inserimento, il croato Vinko Lisica. «Ci ho parlato a lungo questa settimana – conclude Igor Pace - lui è un atleta generoso, che si mette sempre a disposizione della squadra. E' chiaro che ancora deve entrare bene in certi meccanismi di gioco. Ma ha tutta la mia fiducia, ho cercato di trasmettergli la giusta tranquillità perché giochi senza pressione».