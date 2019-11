Pallanuoto A2 maschile, Barbato Design Vela Ancona sabato a Bogliasco

ANCONA - Secondo turno del campionato di A2 maschile, nel girone nord la Barbato Design Vela Ancona affronta la prima trasferta stagionale in Liguria per giocare a Bogliasco. Il primo turno ha visto la Vela vincere in casa contro la neopromossa Zero9 Roma, decisivo il parziale di 7-0 piazzato nell'ultimo tempo, mentre il Bogliasco 1951 si è imposto a Monza contro la Como Nuoto per 12-7, con quattro reti di Monari e tre di Puccio. Per gli anconetani, che scenderanno in acqua sabato pomeriggio alle 15 alla Vassallo, sarà importante confermare le buone cose viste nella partita d'esordio, migliorando rispetto a sabato scorso soprattutto la fase difensiva, affrontando un avversario esperto e fisico che non perdonerà facilmente gli errori di parte dorica.

«In questi giorni abbiamo analizzato tutti gli errori commessi nella partita d'esordio - spiega il coach della Barbato Design, Igor Pace -, sabato ci aspetta una delle tante trasferte insidiose dell'anno, affronteremo una squadra retrocessa dall'A1, che anche se non ha tutto l'organico dello scorso anno, può contare su un gruppo di giocatori esperti. Sarà una partita complicata, in cui mi aspetto che il blasone dell'avversario ci serva da stimolo per trovare quell'attenzione e quell'intenzione che in alcuni momenti ci sono mancate la scorsa settimana».