Pallanuoto A2 femminile, per la Cosma Vela big match a Cosenza

Big match a Cosenza per la Cosma Vela Ancona, che domenica pomeriggio alle 14 scenderà in acqua nella vasca di Cosenza. Anconetane al primo posto del girone sud con 19 punti, Flegreo secondo con 17, terzo il Cosenza con 16. Ma le calabresi sono una squadra retrocessa dalla serie A1 e avranno il vantaggio di giocare in casa, insomma per le doriche di Milko Pace si prospetta il secondo di una serie di esami di maturità, il primo ha già fruttato un pareggio, a Pozzuoli contro il Flegreo il 20 gennaio scorso. "Una trasferta insidiosa per tanti motivi - spiega coach Milko Pace -, soprattutto per il valore del nostro avversario.

Il Cosenza sulla carta ha un ottimo organico e vorrà riscattare il brutto risultato di domenica scorsa, sarà una difficoltà in più per noi". Ex di turno, l'argento di Rio Francesca Pomeri, capitano delle anconetane,che inquadra così il prossimo match: "Tornare a Cosenza mi fa molto piacere dal punto di vista personale, troverò tante amiche, con cui ho passato due anni intensi e divertenti. Però vado a giocare sapendo di affrontare una squadra forte, non una di amiche, quindi per me domenica saranno solo delle forti avversarie. E noi abbiamo tutte le carte in regola per poter vincere, carte che forse finora non abbiamo mai sfruttato appieno, sarà un'occasione in cui non abbiamo niente da perdere, il campionato è ancora lungo, ma sarà anche una partita alla nostra portata e faremo di tutto per portare a casa i tre punti".