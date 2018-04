Pallanuoto A2 femminile, la Cosma Vela Ancona passa anche a Catania

CATANIA – Nella vasca catanese la Cosma Vela Ancona suda le proverbiali e abusate sette camicie, ma alla fine, cioè nel quarto tempo, riesce a ingranare la marcia giusta per battere la Torre del Grifo e mantenere la corsa in direzione playoff. Per le doriche di Milko Pace, seconde in classifica nel girone sud, è la quinta vittoria consecutiva, ma che non può servire al gruppo per dimenticarsi dei tanti, troppi errori commessi a Catania. Di positivo, nella prova odierna, ci sono solo i tre punti e la capacità di reazione dimostrata nel finale della gara, per il resto tante cose da rivedere in vista delle sfide decisive di regular season. Doriche sotto a metà gara 5-2 con sole due reti all'attivo, di Quattrini e Altamura, risultate poi a fine gara le giocatrici più prolifiche in attacco con una tripletta ciascuna.

A fine gara il commento del tecnico anconetano, Milko Pace: “Abbiamo giocato molto male i primi due tempi, sbagliando alcune occasioni in contropiede che di solito non sbagliato, prendendo qualche gol stupido, e abbiamo finito per innervosirci. Ma di positivo c'è che in una situazione del genere, sfruttando anche il calo atletico delle nostre avversarie, abbiamo recuperato la partita, prima raggiungendo il Torre del Grifo sul 7-7 e poi fino allungando fino 7-10. L'ultimo gol avversario, infatti, è giunto a un minuto circa dalla fine. Comunque ci deve servire e ci servirà da lezione”.