Pallanuoto, Cosma Vela in vasca domenica a Pozzuoli contro il Flegreo

Quarto turno di campionato di A2 femminile, nel girone sud la Cosma Vela Ancona cerca il quarto sigillo andando a giocare nella piscina di Monteruscello di Pozzuoli contro il Flegreo (domenica ore 14.30). Cosmiche a punteggio pieno dopo tre gare, napoletane a quota 4 punti, con un successo sulla 3T, una secca sconfitta contro il Velletri che condivide la leadership del girone con le anconetane, e un pari nell'ultimo turno contro l'Agepi Roma. Le doriche di Milko Pace hanno cominciato bene ma non benissimo la stagione contro il Volturno, per poi andare a vincere a Pescara e ribadire il proprio potenziale domenica scorsa in casa contro la Torre del Grifo. Il tecnico dorico inquadra la sfida.

«Siamo al completo, stiamo lavorando per cercare di arrivare al meglio all'appuntamento, pur conoscendo poco della squadra del Flegreo, cambiata rispetto allo scorso anno. Anche loro hanno un nome importante tra le loro file che è la Valkai, ex nazionale ungherese che ha giocato anche alle Olimpiadi. Ma in queste gare ciò che mi preoccupa è anche la trasferta, da gestire a prescindere dal valore della squadra avversaria, per arrivare alla partita nel miglior modo possibile. Ormai siamo abbastanza rodati, ma il fattore trasferta quando devi fare così tanti chilometri, è comunque rilevante».