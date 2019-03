Pallanuoto A2 femminile, scontro al vertice: la Cosma Vela allunga il passo

Nell'anticipo del secondo turno di ritorno alla piscina del Passetto la Cosma Vela Ancona centra la nona vittoria consecutiva superando 10-7 il Flegreo secondo in classifica e allungando sulle puteolane, nell'attesa dei risultati di domani. Cosma sempre più prima al comando del girone sud, dunque, perché se domani i pronostici saranno rispettati la seconda sarà comunque a 5 punti, leadership confermata da una grande prova al cospetto della miglior squadra vista finora quest'anno al Passetto. Partenza fortissima delle anconetane che vanno sul 3-0, 4-0 a inizio secondo tempo, e tengono il piede premuto sull'acceleratore fino a metà quarto tempo, fino cioè al 9-4 (+5, massimo vantaggio), sempre avanti, prima di subire il parziale ritorno della squadra di Koinis. Nel primo tempo la Vela difende bene sul Flegreo e colpisce tre volte, due con la Altamura e una con la capitana Pomeri, che firma anche il 4-0 di inizio secondo tempo. Il Flegreo accorcia su rigore con la Sgrò, la Santini realizza in superiorità, le campane trovano ancora il bersaglio con la Vitiello e con la Sgrò nuovamente su rigore, la Pomeri rimette le doriche sul +3 al cambio di campo. E poi allunga la Quattrini, prima del gol della Sgrò del terzo tempo che ristabilisce il +3 per le doriche. Nel quarto tempo le anconetane hanno ancora fame di gol e, nonostante diversi errori sotto porta, vanno a segno con la Quattrini e con la Ferretti (9-4), prima di subire il gol della Morvillo, quindi ancora la Pomeri, la Parisi in superiorità e la Morvillo fissano il risultato sul 10-7.

Il tabellino

Cosma Vela Ancona-S.C.Flegreo 10-7 - (3-0, 3-3, 1-1, 3-3)

Cosma Vela Ancona: Borghetti, Strappato, Pomeri 4, Rachid, Ferretti 1, Fiore, Di Martino, Leone, Santini 1, Vecchiarelli, Altamura 2, Quattrini 2, Andreoni. All. Pace M.

Sporting Club Flegreo: Uccella, Martucci, Carmicino, Parisi 1, Maione, Esposito, Vitiello 1, Morvillo 2, Anastasio, Altieri, Dirupo, Micillo, Sgrò 3. All. Koinis.

Arbitro: Pagani Lambri.

Note: sup. num. Vela 2/7, Flegreo 1/7 più due rigori realizzati.