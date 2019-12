Pallanuoto A1 femminile, torneo a Moie per la Cosma Vela Ancona

E' una lunga pausa, quella che osserva il massimo campionanto di pallanuoto femminile, la Cosma Vela Ancona tornerà infatti in acqua il primo di febbraio con la partita di Rapallo. Otto giornate di campionato disputate finora, anconetane ancora a zero punti in classifica, il momento e i prossimi impegni li spiega il coach Milko Pace: «Pur avendo migliorato partita dopo partita sia singolarmente sia come squadra, questo non è stato sufficiente per portare a casa punti che sarebbero stato oro per noi. Il rammarico è di non aver sfruttato il fattore casa e di aver perso due partite di un solo gol, cosa che lascia molto amaro in bocca a tutti, ma sapevamo qual era il nostro obiettivo e da dove veniamo e ci sta anche essere ancora a zero punti. Abbiamo ancora dieci partite e faremo di tutto per restare aggrappati alle possibilità salvezza sino alla fine».

Intanto la Cosma Vela partecipa al torneo di Moie di Maiolati il prossimo weekend: «Abbiamo tanto da lavorare, tanto lavoro atletico soprattutto in questa prima fase della sosta, in cui rivedremo anche diverse cose dal lato tecnico e tattico. Poi parteciperemo al torneo di Moie, dove abbiamo giocato anche lo scorso anno e dove affronteremo Ncm Firenze, Volturno e Moie. Per noi saranno tre partite di allenamento in cui proveremo anche cose nuove, e che ci serviranno anche per dare continuità di gioco alle ragazze, anche se i ritmo non saranno certo quelli di A1». Le due straniere saranno ad Ancona ancora qualche giorno: fino a domenica prossima la slovacca Miroslava Stankovianska, poi impegnata con la sua nazionale, fino al 20 dicembre la russa Elizaveta Ivanova. Entrambe torneranno ad allenarsi con la Cosma a gennaio, verso la fine del mese la Stankovianska che partecipa con la Slovacchia agli Europei.