Pallanuoto A1 femminile, su il sipario sul campionato della Cosma Vela Ancona

Si alza il sipario sulla Cosma Vela Ancona, neopromossa anconetana che sabato pomeriggio alle 16.30 (ingresso libero) farà il suo esordio nel massimo campionato femminile affrontando alla piscina del Passetto di Ancona la Rari Nantes Florentia. Il preliminare di Coppa Italia è già digerito, i quattro incontri di Firenze della scorsa settimana, coincisi con altrettante sconfitte, hanno confermato che il processo di adattamento alla massima serie, al doppio arbitraggio e ai nuovi regolamenti è ancora da completare, che la squadra ha ampi margini di crescita e di miglioramento anche nell'intesa con le nuove arrivate, soprattutto la slovacca Mirka Stankovianska e la russa Liza Ivanova. Due giocatrici inserite da poco, se non pochissimo, nel gruppo dorico ma che già hanno messo in mostra le proprie qualità al servizio della squadra.

La Rari Nantes Florentia rappresenta una società storica nel mondo della pallanuoto, nonché una realtà competitiva, le anconetane sanno che dovranno infondere nel match più del cento per cento delle proprie energie fisiche e mentali per riuscire a ottenere un risultato positivo. Ecco il coach Milko Pace: "I recuperi di Elisa Quattrini e di Valeria De Matteis sono ancora da completare, le ragazze sono in forse per la gara con la Florentia, quindi al momento non so ancora chi farà parte delle tredici convocate per sabato. Per noi è un esordio importante, per cui siamo tutti felici ed emozionati, dalla dirigenza alle giocatrici, sia per l'organizzazione della partita sia per l'evento. Stiamo preparando il match nel miglior modo possibile, abbiamo ampi margini di miglioramento rispetto a quanto fatto vedere in Coppa Italia".

Sabato al Passetto dirigono gli arbitri Castagnola e Guarracino, il primo turno di A1 femminile prevede: Cosma Vela Ancona-R.N.Florentia, Bogliasco 1951-Css Verona, L'Ekipe Orizzonte-Kally Nuoto Club Milano, Sis Roma-Pallanuoto Trieste, e Plebiscito Padova-Rapallo Pallanuoto.