Pallamano, FIGH Marche: 1° remember Vecchie Glorie Ancona e Cingoli

CINGOLI – Glorie, di sicuro. Vecchie, nemmeno per sogno. La partita che non si era mai vista prima, si è disputata nel pomeriggio di sabato 18 maggio al PalaQuaresima di Cingoli. Di fronte, per un appuntamento simbolo di inclusione e valori sportivi e sociali, il 1° Remember Vecchie Glorie 2019, gli ex giocatori di Polisportiva Cingoli e Cus Ancona. In campo tutti over, dai 45 fino ai 57 anni. Amici, prima che atleti, con qualcuno che è tornato a riabbracciarsi dopo oltre 30 anni. L’iniziativa è stata ideata e poi promossa dal cingolano Manuel Chiaraberta, che ha trovato una spalla forte nel coach del Cus Ancona, Andrea Guidotti. Partita a ritmi blandi, dunque? Macché. Battute, sorrisi ed emozioni, ma anche facce concentrate fin dal riscaldamento. Poi la sfida, affidata all’ex allenatore ed ex arbitro pesarese Ivano Mombello. Nei due tempi da 25 minuti ciascuno spazio a tutti, coi matusa, i 57enni, che non volevano saperne di mollare o di chiedere il cambio. Anzi, si è vista più di qualche giocata spettacolare. Difese e portiere sugli scudi, intanto, e risultato all’intervallo sul 6 pari. Ripresa ancora più spumeggiante e finale con il Cus Ancona che, forte dei maggiori ricambi a disposizione, fissava il punteggio sul 19-16. A seguire il confronto tra padri e figli. Un’altra partita indimenticabile, coi vecchietti, sfiniti dal precedente impegno, battuti 13-23. La giornata di chi ha dedicato una vita alla pallamano si è conclusa al Ristorante Osteria del Foro di Cingoli. Cena per 50, altre risate, ricordi e premi. Con la voglia di ripetersi il prossimo anno.

Le formazioni

I giocatori schierati dalla Polisportiva Cingoli: Danti, Chiaraberta, Ciattaglia, Nocelli, Chiariotti, M. Giulioni, J. Giulioni, Goro, Barigelli, Tantucci, Bravi, Vignati, Massei. E quelli del Cus Ancona: Brilli, Giacco, Giambartolomei, Aricò, Solustri, Faccani, Bernacchia, Di Giuseppe, Sabatini, Milani, Schiavoni, Morico, Guidotti, Garofoli, Campanile, Guzzini, Cola, Barontini, Maggi, Mantini, Pesaresi, Giordani, Tucci, Giacani, Mezzelani, Francescangeli.