Si ferma lo sport, per il Cus Ancona pallamano maschile la stagione è finita

ANCONA - Il Consiglio Federale della FIGH riunitosi nella giornata di ieri domenica 5 Aprile in video conferenza proprio a causa del diffondersi del coronavirus ha adottato una serie di provvedimenti.

Per quello che riguarda il campionato di serie B nazionale di pallamano maschile la stagione è stata annullata in poche parole non ci saranno ne promozioni in serie A2 ne tanto meno retrocessioni. Una decisione quella di annullare la stagione che è stata presa per tutelare la salute degli atleti degli stessi tecnici. Formazioni di serie B che potrebbero chiedere il reintegro nella categoria superiore ma questo è un aspetto che dovrà essere chiarito nei prossimi mesi. Una cosa è certa, il campionato di serie B dove milita il Cus Ancona e che al momento della sospensione del torneo era guidato proprio dai biancorossi ha subito un trattamento diverso rispetto al campionato di Serie A2 dove non ci saranno retrocessioni in serie B ma sono state assegnate 3 promozioni in serie A1 per Molteno, Cingoli e Albatro. Stessa metodo per la serie A2 femminile. Per quello che riguarda l’assegnazione del titolo in serie A1 maschile e femminile tutto è stato rimandato alle prossime settimane con una sorta di final four che andrà a coinvolgere le prime quattro formazioni che al momento si trovano in classifica ma non è detto che il tricolore venga poi assegnato.