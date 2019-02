Pallamano, il Cus Ancona cerca la terza vittoria di fila

Dopo i derby vinti con Camerano in casa e Falconara in trasferta, il Cus Ancona Pallamano maschile si prepara a scendere in Abruzzo per affrontare l'Aquila. Partita quella in programma sabato pomeriggio inizio ore 18,30 al palazzetto dello sport dell'Aquila valevole per la seconda giornata di ritorno nel campionato nazionale di serie B pallamano maschile. A fare il punto della situazione il tecnico Andrea Guidotti: «In settimana ho ripetuto ai ragazzi che questa partita non sarà per noi una passeggiata nonostante l'Aquila abbia appena tre punti in classifica. Se davvero vogliamo portare a casa questa vittoria sarà fondamentale non sottovalutare l'avversario che farà di tutto per muovere la classifica e metterci in difficoltà. Dobbiamo scendere in campo senza pensare a dove stiamo noi e dove si trovano i nostri avversari. Fondamentali saranno i primi minuti di gioco dove la squadrà dovra imporre il proprio ritmo».

Cus Ancona quello atteso a l'Aquila che dovrà fare a meno di alcune pedine. Assenze pesanti che vengono confermate anche dallo stesso Andrea Guidotti: «Per quello che riguarda Principi il nostro portiere, in settimana abbiamo avuto la conferma che l'infortunio al ginocchio a carico del legamento collaterale richiede l'intervento chirurgico il che significa stagione finita. Un vero peccato per questo ragazzo quanto mai legato ai colori del Cus Ancona. A l'Aquila dovremo fare a meno anche di Ragnetti e Solustri. Se tutto va bene queste due pedine torneranno disponibili nella trasferta di Chiaravalle».