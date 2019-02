Pallamano, il Cus Ancona batte il Guardiagrele e tiene la classifica

«Difendere in maniera compatta per poi ripartire nel modo più veloce possibile per mettere in difficoltà i nostri avversari». Cosi parlava nei giorni scorsi Francesco Cardile terzino sinistro del Cus Ancona circa la presentazione della gara interna contro il Guardiagrele. Gara che si è giocata ieri pomeriggio (sabato 9 febbraio al Palaveneto) con il Cus Ancona che ha battuto per 27 a 14 proprio il Guardiagrele centrando la quarta vittoria consecutiva. Una gara che è andata proprio come l'aveva presentata il giocatore del Cus Ancona ovvero una difesa che in pratica non ha concesso nulla e una squadra quella del Cus che a letteralmente devastato il Guardiagrele con una serie di ripartenze che hanno portato i dorici a mettere a segno ben 27 reti.

In poche parole una partita a senso unico anche per il fatto che tra la difesa in linea e l'attacco esplosivo ci si è messo anche Vittorio Guidotti portiere del Cus Ancona che ha parato tutto quello che c'era da parare compresi 3 rigori. Gara che è sempre stata nelle mani del Cus Ancona con lo staff tecnico che ha risultato acquisito ha fatto ruotare tutta la rosa dando spazio anche a quegli elementi provenienti dal settore giovanile proprio per consolidare questo percorso di crescita da parte dei giovani. Con questa vittoria la formazione di guidata da Andrea Guidotti e dal suo vice Francesco Faccani si mantiene nella zona alta della classifica in attesa del derby contro il Chiaravalle.