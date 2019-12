Pallamano Chiaravalle in trasferta a Casalgrande, scontro salvezza

Sabato 21 dicembre alle ore 18.30 al Palakeope di Casalgrande (RE) va in scena la quindicesima ed ultima giornata del girone di andata della serie A2 maschile, la ASD Pallamano Chiaravalle affronta in trasferta il Modula Casalgrande in un match fondamentale per la lotta alla salvezza.

Finora questo campionato di A2 è stato avaro di soddisfazioni per i chiaravallesi (una sola vittoria, contro Nuoro, e tante buone prestazioni) che, seppur in costante crescita, siedono attualmente al penultimo posto del girone B con soli due punti. Poco sopra della squadra di Cocilova, a cinque punti, si trovano gli emiliani del Casalgrande che arrivano a questo giro di boa con due vittorie su Nuoro e Poggibonsi ed un pareggio contro l’Ambra, squadra attualmente quarta in classifica. La vittoria porterebbe Chiaravalle a chiudere il girone di andata a quota quattro punti, agganciare il Poggibonsi e mantenere vivo il sogno salvezza tanto voluto da società e tifosi.

«Bisogna crederci adesso per iniziare il 2020 nel migliore dei modi» ha commentato il Presidente della Pallamano Chiaravalle Gianluca Maltoni.