Pallamano Chiaravalle, sconfitta di Sardegna per l'A2 maschile

Dopo le gioie della squadra femminile di A2, vittoriosa in Toscana contro Euromed Mugello, domenica mattina la ASD Pallamano Chiaravalle è stata protagonista di due impegni contemporanei a distanza.

La prima squadra maschile di A2, guidata dal coach Albano Cocilova, era impegnata a Sassari contro il Verdeazzurro nella trasferta più lunga di questo campionato. La partita, finita 31-25 in favore dei sassaresi, è stata molto nervosa (un rosso ed un blu per i sardi), Chiaravalle ha subito il gioco dei padroni di casa nel primo tempo (concluso per 18-9) per poi venire fuori sul finale grazie ad una grande prestazione di Santinelli (top scorer di giornata), Albanesi e Cognini, accorciando il divario reti da -11 al -6 finale.

Intanto, a Chiaravalle sotto l'occhio di volontari e tifosi, si stava tenendo il primo incontro dimostrativo di wheelchair handball. L'appuntamento, fortemente voluto dalla società biancoblu con l'intenzione di far conoscere le possibilità che questo sport offre, è stato condotto in tandem con la società Tennistavolo Montemarciano. Questo sarà solo il primo di una lunga serie di eventi simili che verranno proposti nei prossimi mesi mirati alla creazione di una squadra vera e propria da inserire nel già ricchissimo organico di team pallamanistici chiaravallesi.