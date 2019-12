Pallamano Chiaravalle, doppio ko nel weekend contro Parma e Jumpers

Weekend difficile per entrambe le A2 della ASD Pallamano Chiaravalle con la squadra femminile sconfitta dalle Marconi Jumpers per 17-24 e la maschile che contro Parma (terza in classifica) cede sul finale e non va oltre il 20-28. La A2 femminile di mister Fradi scende in campo con un visibile nervosismo che ne condizionerà la prestazione. In alcuni tratti del match si ritrovano a condurre ma, sulla lunga distanza, l'esperienza delle Marconi Jumpers si fa sentire e dopo un primo tempo concluso 9-14, chiudono agilmente i conti sul 17-24. La differenza reti è la stessa del girone di andata, ma la prestazione casalinga lascia l'amaro in bocca.

Diverso il discorso della squadra maschile di Cocilova; il risultato di 20-28 è troppo severo e non fa giustizia ad una squadra coesa capace di rimanere quasi sempre sul meno uno o meno due dagli avversari. Specialmente si segnalano le ottime prestazioni di Cognini e Santinelli (top-scorer di giornata per i chiaravallesi) e del portiere Molinelli autore del secondo gol coast to coast stagionale. Il prossimo weekend entrambe le squadre saranno impegnate fuori casa: la A2 femminile in Toscana contro Euromed Mugello e la A2 maschile in Sardegna, a Sassari, contro il Verdeazzurro.