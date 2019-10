A2M, la carica di Braconi prima del derby con Cingoli

Altro weekend di sfide in arrivo per la ASD Pallamano Chiaravalle che sabato 5 ottobre alle ore 18:00 vedrà impegnate contemporaneamente le due squadre di A2 della città esina, entrambe in trasferta con la maschile a Cingoli (secondo derby marchigiano della stagione) e la femminile a Castelnovo di Sotto (RE) contro le Marconi Jumpers.

I ragazzi di Cocilova nella quinta di campionato andranno al Palaquaresima per affrontare un Santarelli Cingoli privo Antic, squalificato per due turni, ma comunque grande favorito di giornata, nonché favorito in generale per la vittoria finale del girone B. “Sappiamo che il Cingoli, venendo dalla A1, ha un organico di qualità difficile da battere” dice il capitano del Chiaravalle, Francesco Braconi che aggiunge: “ma il nostro obiettivo sarà giocare da squadra proprio come abbiamo fatto nell’ultima giornata contro Ambra. I risultati poi arriveranno.” Seconda prova di stagione invece per la A2 femminile dell’allenatore Frad i che in terra emiliana affronterà le Marconi Jumpers. Nella scorsa stagione la squadra reggiana arrivò seconda nel girone C, classificandosi per i play-off di A1. Le Jumpers saranno quindi un altro osso duro per le giovani chiaravallesi a caccia dei primi punti stagionali.