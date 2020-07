Pallamano Chiaravalle, riconfermati gli allenatori di A2 Cocilova e Fradi

Anche per la prossima stagione la ASD Pallamano Chiaravalle riconferma al timone della prima squadra maschile l’allenatore cingolano Albano Cocilova, alla guida dei biancoblu da oltre un decennio; Salem Fradi rimarrà sulla panchina della A2 femminile anche nel 2020/2021. «Speriamo che questa sia una stagione migliore della passata che ci vedeva, prima della sospensione del campionato, in lotta per non retrocedere. Abbiamo pagato caro sia l’approccio alla categoria A2 sia i troppi infortuni. Dobbiamo fare tesoro dei nostri errori per non ripeterli, in parecchie partite abbiamo dimostrato di potercela giocare con la maggior parte delle squadre avversarie ed è da lì che dobbiamo ripartire» questo il è stato l’energico commento di Cocilova al momento della riconferma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come già detto anche la prima squadra femminile rimane nel campionato nazionale di A2. Verrà guidata per il secondo anno consecutivo dal veterano Salem Fradi, allenatore che già nella stagione scorsa aveva contribuito alla crescita delle chiaravallesi allenate da Tanfani negli anni delle giovanili. Queste importanti riconferme arrivano dopo l’annuncio della scorsa settimana di Nando Nocelli come responsabile tecnico del settore giovanile in collaborazione con gli altri tecnici Tanfani, Carabulea, Carroni e Molinelli.