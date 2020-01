Pallamano, prima di ritorno di A2 con sconfitta per Chiaravalle

Domenica scorsa si è giocata al palasport di Chiaravalle la prima giornata di ritorno del campionato A2 di pallamano nazionale. La squadra di casa ha affrontato il Bologna United sapendo di partire con un netto svantaggio trattandosi di un match tra testa e coda del campionato e, purtroppo, i pronostici della vigilia sono stati rispettati chiudendo 16-29 per lo United.

Sin dal fischio d'inizio Bologna prende il largo portandosi agilmente sullo 0-4. Troppo forte il gioco dei loro terzini e pivot, troppo assente la squadra chiaravallese che entra in partita solo dopo 10 minuti di gioco quando oramai la frittata è fatta. Il primo tempo si conclude 8-17, quasi 10 gol di scarto che sul finale diventeranno 13. Della partita della ASD Pallamano Chiaravalle si può salvare ben poco (tra cui vale la pena citare la grinta di Cognini, attivo e veloce nei cambi direzione per creare occasioni fino all'ultimo) e vale la pena pensare già a domenica prossima contro il Camerano, terzo derby marchigiano di stagione ed importante occasione per raddrizzare la rotta della nave verso il porto sicuro chiamato salvezza.