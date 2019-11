A2 maschile, Arriva la prima vittoria per Chiaravalle: Nuoro battuta 30-19

Arriva la prima vittoria stagionale in A2 per la ASD Pallamano Chiaravalle che domenica 10 novembre, davanti al pubblico di casa, ha battuto la OJ Solution Nuoro per 30-19, un’affermazione decisa che che galvanizza gli uomini di mister Cocilova in vista dei prossimi match. Grande emozione già prima del fischio d’inizio, con la squadra chiaravallese a bordo campo vicino agli spalti in cerchio attorno al terzino Selimi per il tradizionale grido “Chiaravalle viva!”. Per lui, con stampelle e ginocchio fasciato, due settimane fa rottura del legamento e stagione conclusa. Questo significa essere una squadra. Dopo pochi secondi dall’avvio a sbloccare il risultato ci pensa Matijašević con un tiro da terzino destro sopra la difesa ed appena sotto la traversa. Per lui sarà il primo di ben 10 gol in questa partita. Altre giocate di Matijašević unite ai gol di Brutti, Santinelli, Tanfani e Ceresoli e alle parate decisive di Aprilanti su azioni e contropiedi, fanno accumulare ai chiaravallesi un vantaggio di 3-4 gol che rimarranno costanti fino alla fine del primo tempo, concluso sul 15-10 per la ASD Pallamano Chiaravalle. Durante il secondo tempo Chiaravalle riesce a prendere campo arrivando verso la metà della frazione ad un vantaggio di +10. Purtroppo in questo frangente Simone Ceresoli (uno dei migliori in campo) commette un duro fallo durante un contropiede avversario. L’entrata, probabilmente punibile con i due minuti, viene valutata da rosso diretto dal duo arbitrale che espelle il giocatore. Cocilova fa partire un po’ di turn-over e nelle fasi finali vanno a segno anche Medici e Marco Ceresoli mentre Molinelli subentra ad Aprilanti in porta parando diversi rigori e azioni avversarie.

Al fischio finale, sul 30-19, la gioia in campo e sugli spalti è incontenibile. L’allenatore Albano Cocilova dichiara: «Sicuramente non è stata una delle nostre migliori partite ma oggi l’importante era vincere. Stasera ci godiamo questi due punti e da domani si pensa a Poggibonsi. Faccio i complimenti ai ragazzi che, dal primo all’ultimo, hanno dato il cuore e ringrazio la società che ci è stata sempre vicina nonostante le prime sette sconfitte». Gli fanno eco il presidente Maltoni «questi punti erano importantissimi, come lo saranno quelli di domenica prossima. Perdere un giocatore come Selimi è stata una brutta tegola per noi ma dobbiamo giocare partita per partita fino alla fine con l’obiettivo salvezza» ed il top-scorer di giornata Matijašević che aggiunge: «la partita potrebbe essere andata pure meglio soprattutto in difesa. Però finalmente si è aperto uno spiraglio per la salvezza in questo campionato di A2 e faccio le congratulazioni alla nostra squadra. Se oggi ho segnato 10 reti è perché loro mi hanno portato a farle». Il prossimo appuntamento di campionato per la ASD Pallamano Chiaravalle sarà domenica 17 novembre alle ore 18 in casa contro la ADR General Contract Poggibonsese, squadra ancora a zero punti ma assolutamente da non sottovalutare nella corsa salvezza.

I tabellini

ASD PALLAMANO CHIARAVALLE - OJ SOLUTION NUORO 30:19

CHIARAVALLE: Albanesi (1), Aprilanti, Ballabio, Braconi, Brutti (2), Ceresoli S. (4), Ceresoli M. (1), Cognini (2), Maltoni, Matijašević (10), Medici (1), Molinelli, Rumori (1), Santinelli (2), Tanfani (6), Vichi. All. Cocilova.

NUORO: Cacia (2), Catte, Corras, Fadda, Gregu, Mnincu, Maddanu (2), Orsini (4), Quadu (3), Scirru, Seddune (6), Serra, Tessari (2). All. Fuis.