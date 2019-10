Pallamano, domenica no per Chiaravalle contro Teramo

Finisce 26 – 17 la partita Nuova Teramo – ASD Pallamano Chiaravalle valevole per la quarta giornata di campionato nazionale A2 femminile, girone C. In Abruzzo le ragazze di coach Fradi, prive del capitano Gurau, fuori per infortunio, hanno giocato una partita poco ispirata facendo troppi errori sia nella costruzione dell’azione che sotto porta.

Il vice allenatore Tanfani ha commentato così il match: “sui nostri errori dai sei metri Teramo ha costruito la vittoria a suon di ripartenze e contropiedi.” Non tutto è perduto però, giocatrici come Tonti e Manfredi hanno mostrato molte cose positive nonostante la sconfitta subita e si pensa già allo scontro di sabato 27/10 contro l’Ariosto Ferrara in casa delle emiliane, anche loro ferme a zero punti nel girone C.

Tabellino

NUOVA TERAMO: Bonfini (3), Bucceroni (7), Canzio, Capone (5), Di Giacomo R. (1), DI Giacomo D., Di Giulio, Di Martino, Di Teodoro (2), Falini, Krese (5), Macinati, Macrone (3), Paolucci. All. La Brecciosa.

CHIARAVALLE: Costantini (1), Giambartolomei (1), Lombardelli (2), Manfredi (5), Mariniello (3), Paialunga, Pigliapoco, Ricci, Rivera, Simonetti, Spartà, Tanfani, Tonti (5). All. Fradi.