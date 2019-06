Cus Ancona basket femminile primi passi verso la nuova stagione

Il campionato di basket femminile è finito da circa due mesi ma in casa del Cus Ancona si è iniziato a programmare la prossima stagione. Dopo aver ufficializzato l'arrivo in panchina di Cristiano Gaspari nei giorni scorsi si è tenuta una riunione al comitato regionale della Fip dove si è avuta una prima indicazione positiva circa il prossimo campionato di serie C umbro marchigiano.

Una notizia che peraltro era nell'aria difficile invece individuare le squadre che si iscriveranno alla competizione anche per il fatto che alcune team della serie B potrebbero fare un passo indietro per una serie di motivi e ripartire dalla serie C. Da stabilire anche se il campionato sarà organizzato dal comitato umbro o da quello marchigiano. Le iscrizioni scatteranno a fine luglio. Per quello che riguarda l'inizio del torneo la data presunta è quella di fine ottobre con il Cus Ancona che molto probabilmente inizierà a sudare in palestra a partire dall'ultima settimana di Agosto. Per quello che riguarda le gare interne invece le ragazze di mister Cristiano Gaspari molto probabilmente le giocheranno all'impianto dei Salesiani con la dirigenza del Cus Ancona che stà prendendo contatti con i responsabili della struttura. Anche nella passata stagione il Cus Ancona scelse l'impianto di via Don Bosco per le gare interne di campionato playoff compresi. Per quello che riguarda la squadra le conferme di certo non mancano: Montecucco,Strologo, Bergamasco, Carra e Vinciguerra anche il prossimo vestiranno la maglia del Cus Ancona. Una rosa quella a disposizione di Cristiano Gaspari che da qui a qualche settimana potrebbe salire ulteriormente di qualità con l'arrivo di nuove pedine.