Il PalaSabbatini sarà presto chiuso, pallavolo femminile a rischio

ANCONA – La Conero Planet è la massima espressione pallavolistica al femminile della città. Detiene i titoli regionali under 16 ed under 18 che ha onorato partecipando alle finali nazionali di Amatrice e Vibo Valentia e disputa il campionato nazionale di serie B2. A seguito della riscontrata mancanza della certificazione antincendio. Il Palasabbatini verrà chiuso e la partita di sabato alle 17.30 contro Faenza sancirà la chiusura dei battenti di un impianto in gestione alla Uisp alla quale la Conero Planet paga il noleggio dell’impianto nelle ore necessarie a svolgere l’attività.

Più preoccupato che arrabbiato è il presidente Mauro Castracani: «Il sentimento prevalente è quello di sconcerto– ha detto il Presidente. Ci è stato comunicato che questa settimana sarà l’ultima nella quale potremo svolgere l’attività dopodiché il nostro destino è tutto da scrivere. La Conero Planet oltre ai corsi di minivolley, partecipa a campionati under 13, under 16 e under 18 più la serie B2 nazionale. Tutte le partite casalinghe e gran parte degli allenamenti si disputano in giorni e orari diversi al Palasabbatini praticamente da sempre se si eccettua la parentesi della stagione in serie A2 nella quale si giocò al Palabrasili, stagione 2009-10. La Conero Planet, nel periodo Gennaio - Aprile 2020, è stata inserita nel calendario degli appuntamenti con l'Attivita di Qualificazione Nazionale Femminile "Metti in gioco il tuo talento" delle singole regioni a confermare la qualità del lavoro. Verranno i tecnici della nazionale e non sappiamo dover potranno visionare ed allenare le nostre ragazze».

«Non ho ancora potuto conferire con l’Assessore allo Sport Guidotti ma siamo stati ricevuti dal vice sindaco Sediari – spiega Castracani. Sul tavolo ci sono alcune ipotesi ma siamo molto preoccupati e dispiaciuti per quanto sta accadendo. Recentemente l’amministrazione comunale ha pubblicato un bando per la gestione dell’impianto al quale abbiamo partecipato e che ha provvisoriamente confermato la gestione alla Uisp. Strano che tali certificazioni antincendio non siano state presentate o richieste. Auspichiamo che si trovi una soluzione nell’interesse del movimento del volley anconetano di cui siamo la massima espressione femminile. Siamo disponibili ad ogni soluzione pur di tutelare le quasi 100 ragazze che fanno pallavolo ogni giorno».