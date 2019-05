Coppa Italia di Scherma, al Palaindoor in arrivo circa 1000 atleti

ANCONA - La pluricampionessa olimpica Valentina Vezzali, mito dello sport italiano e oggi dirigente federale, insieme al presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso, è stata l'ospite d'onore questa mattina al Comune di Ancona alla presentazione della Coppa Italia gara maschile e femminile alle tre armi che si terrà da domani, 10 fino a domenica 12 maggio al Palaindoor di Ancona

Valida per la qualificazione al Campionato Italiano Assoluti vedrà schierati in campo circa 1000 atleti tra i quali una trentina di giovani marchigiani, inclusi gli schermitori del Club Ancona che festeggia mezzo secolo di attività e tanti successi alle spalle. Domani sarà la giornata del fioretto con i ragazzi in pedana dalle ore 9 e le ragazze dalle 12.30. Sabato alle gare di spada maschile seguiranno quelle della sciabola femminile (ore 14,30); il contrario domenica 12 maggio, ultima giornata di Coppa

La manifestazione si terrà -come detto- al Palaindoor “struttura unica e strategica in Italia per le sue caratteristiche e per la sua posizione”, come la stessa Vezzali ha sottolineato, dove saranno montate 32 pedane. Si prevede una partecipazione tra atleti, arbitri e accompagnatori di circa 1500/2000 persone provenienti da tutta Italia.