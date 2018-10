Assoluti indoor di atletica, anche nel 2019 si disputeranno nel capoluogo

Anche nel 2019 il Palaindoor di Ancona sarà la principale sede dell’attività nazionale al coperto per l’atletica leggera. Il Consiglio federale ha definito luoghi e date delle manifestazioni per la prossima stagione agonistica e il capoluogo marchigiano ospiterà ancora quattro Campionati italiani, tra cui la massima rassegna tricolore. Gli Assoluti indoor si svolgeranno il 16 e 17 febbraio 2019, per la dodicesima volta nell’impianto in via della Montagnola dopo le edizioni nei periodi 2005-2007, 2010-2014 e 2016-2018. L’evento sarà preceduto dai Campionati italiani juniores (under 20) e promesse (under 23), previsti il 2-3 febbraio, oltre che dai Campionati italiani allievi (under 18), in programma il 9-10 febbraio. Ma la città di Ancona accoglierà anche i Campionati italiani master indoor dal 22 al 24 febbraio, al Palaindoor e nell’adiacente campo Italico Conti. Saranno così, anche nel 2019, quattro weekend consecutivi di manifestazioni che metteranno in palio i titoli nazionali al coperto. Per l’occasione il Palaindoor di Ancona sarà rinnovato: infatti verrà sostituita la pavimentazione in gomma nel rettilineo dei 60 metri, oltre che sulle pedane di salto in lungo e salto con l’asta, e sarà cambiato l’impianto di sollevamento idraulico delle curve. La conclusione dei lavori, che saranno realizzati con le risorse del Comitato Regionale FIDAL Marche destinate alla gestione del Palaindoor e con il contributo della Regione Marche, è prevista per la prima decade di novembre.



RIEPILOGO DATE CAMPIONATI ITALIANI 2019 AD ANCONA

2-3 febbraio: Campionati italiani juniores e promesse indoor

9-10 febbraio: Campionati italiani allievi indoor

16-17 febbraio: Campionati italiani assoluti indoor

22-24 febbraio: Campionati italiani master indoor