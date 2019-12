“Sport-educazione, intreccio vincente”, l'Ostra Calcio ospita Ezio Aceti

OSTRA - La società sportiva Ostra Calcio, con il patrocinio del Comune di Ostra, in collaborazione con la BCC di Ostra e Morro d’Alba organizza, lunedì 16 dicembre al teatro “La Vittoria” di Ostra (Piazza dei Martiri) alle ore 21.00 un incontro con Ezio Aceti, psicologo di fama nazionale esperto in psicologia dell’età evolutiva, problematiche familiare ed educative.

Ezio Aceti, laureato in psicologia a Padova con una tesi sul gruppo come strumento educativo, terapeutico per i bambini e i ragazzi. Già direttore di un centro di formazione professionale e coordinatore scientifico in centri per disabili gravi. Fautore dell’apertura di alcuni sportelli di ascolto psico-pedagogici nelle scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori rivolte a genitori e insegnanti. Fondatore dell’associazione Parvus ( bambino) con altri psicologici che si occupa di terapie infantili e supporto alla genitorialità: “Credo che diffondere la cultura dell’infanzia mediante formazione alla genitorialità sia la risposta ai bisogni educativi contemporanei”.

Alla serata saranno presenti il sindaco del Comune di Ostra, Federica Fanesi, il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d’Alba, Paola Petrini, il coordinatore federale regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Floriano Marziali e il presidente provinciale AIAC Ancona, Gianluca Dottori. Ingresso libero, ma posti limitati. Per informazioni: segreteria@ostracalcio.it