Promozione, Osimo Stazione - Anconitana: SEGUI LA DIRETTA

Minuto 75 - CAMBIO OSIMO STAZIONE: fuori Camilletti e dentro Staffolani

Minuto 58 - GOL ANCONITANA. Punizione dal lato dell'area di rigore. C'è lo schema. Palla bassa in mezzo a cercare Mastronunzio che si gira ed è gol. Tripletta della Vipera che centra il suo 99° gol.

ORE 15,35 - INIZIO SECONDO TEMPO

Minuto 45 - L'arbitro fischia la fine del primo tempo.

Minuto 41 - GOL ANCONITANA. Quando tutto sembrava portare al pareggio dell'Osimo Stazione, un contropiede micidiale dei dorici sulla fascia destra, cross in mezzo per il frecciarossa Mastronunzio che colpisce di testa e buca la porta di Bottaluscio.

Minuto 36 - Clamorosa occasione per i padroni di casa con Mazzieri che calcia a porta vuota dopo aver superato Lori, ma sulla linea salva Campione. L'Osimo Stazione meriterebbe il pareggio.

Minuto 30 - Nulla di fatto, cross in mezzo ma palla respinta dalla formazione biancoverde.

Minuto 29 - Punizione Anconitana vicino all'area di rigore avversaria.

Minuto 28 - Cross in area di Zaldua, traversone che Mastronunzio tenta di colpire al volo ma è un mezzo liscio. Non era facile.

Minuto 26 - Occasione per l'Osimo Stazione, con un colpo di testa di Esposito che finisce di poco a lato. Anconitana in difficoltà.

Minuto 25 - Tiro di Severini dopo una serie di sovrapposizioni dell'Osimo Stazione, che però va alto sopra la traversa. L'Osimo Stazione c'è ed è pericoloso.

Minuto 22 - Osimo Stazione sotto di un gol ma sta riprendendo fiducia e cerca il pareggio.

Minuto 2 - GOL ANCONITANA. Osimo Stazione - Anconitana è subito 0 a 1

L'Anconitana gioca l’ultima partita di questo 2018 e lo farà affrontando l’Osimo Stazione nel recupero della 12° giornata (gara rinviata per i tragici eventi di Corinaldo) sul terreno del Diana di Osimo. La compagine di Mister Nocera arriva da un pareggio esterno contro il Gabicce Gradara che ha visto ridurre a soli due punti il distacco della Vigor Senigallia seconda ed unica inseguitrice dei biancorossi. La squadra avversaria è in piena lotta per centrare un piazzamento in zona Play Off e darà filo da torcere ai nostri ragazzi.

Le formazioni

OSIMO STAZIONE: Bottaluscio, Severini, Esposito, Storani, Carloni, Rossini, Mazzieri, Calvigioni, Bugiolacchi, Camilletti, Boccolini.

A disposizione: Gabbianelli, Scansani, Brazzini, Staffolani, Martelli, Polenta, Brandoni, Marconi, Clementi. Allenatore: Paolo Menghini

US ANCONITANA: Lori, Campione, Tomassini, Visciano, Colombaretti, Mercurio, Ruibal, Pucci, Mastronunzio, Venturim, Zaldua.

A disposizione: Martiri, Fuglini, Zagaglia, Marengo, Scudiero, Piergallini, Jacchetta, Ghanam, Bartoloni. Allenatore: Francesco Nocera

