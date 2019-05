Osimana, si riparte da mister Ciattaglia. Uno staff di livello per pensare in grande

Prende corpo la nuova Osimana che riparte dal campionato di Promozione, chiuso al 9° posto. La società giallorossa ha presentato lo staff allo stadio Diana.

Il nuovo allenatore è il cingolano Lorenzo Ciattaglia, che nell’ultima stagione ha condotto alla salvezza Le Torri di Castelplanio, in Prima Categoria, dopo l’esperienza col Barbara in Eccellenza. Subentra a Roberto Mobili sulla panchina dell’Osimana che, insieme al d.s. Giovanni Giacco, avrà al suo fianco uno staff di assoluto livello: Sauro Aliberti, tecnico in seconda e totem giallorosso, Sandro Leonardi (collaboratore tecnico), Francesco Bellucci (responsabile tecnico) e Stefano Manfredi (preparatore dei portieri). Della squadra farà parte anche Jonatan Magnaterra, che curerà la parte medico-sportiva.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!