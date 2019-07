Nuoto sincronizzato, poker d'ori per la Vela Ancona a Civitavecchia

Vela Ancona sempre sul gradino più alto del podio con quattro medaglie d’oro e una d’argento. Con la categoria ragazze, lo scorso fine settimana a Civitavecchia si è conclusa la stagione di nuoto sincronizzato a cui hanno preso parte le atlete della Vela Nuoto Ancona. Alla kermesse erano presenti 477 atlete provenienti da tutta Italia con un’età compresa tra gli 11 e i 15 anni.

Le sincronette anconetane, allenate da Rossana Orazi e dal suo staff, hanno monopolizzato il gradino più alto del podio, conquistando tutte e quattro le medaglie d’oro della categoria "no ago", inoltre nel duo Ragazze, le due coppie hanno occupato il primo e secondo gradino del podio, portando a cunque il numero delle medaglie complessive conquistatae dalla società. La prima ad esibirsi è stata Giada Borgiani che nel singolo, su 31 partecipanti, con il punteggio di 68.810 ha conquistato la prima delle medaglie d’oro, distanziando la seconda di 5,5 punti. La seconda e terza medaglia (un oro ed un argento) sono arrivate dalla doppia coppia Borgiani-Scialpi (oro) e Bevilacqua-Cardogna (argento). Alle eliminatorie Borgiani-Scialpi si sono piazzate al primo posto, Bevilacqua-Cardogna la terza posizione. Nella finale Borgiani-Scialpi hanno riconfermato la prima posizione con 64.919 mentre la coppia Bevilacqua-Cardogna, con una ottima esibizione, è riuscita a conquistare la piazza d’onore con il punteggio di 63.351 (55 coppie partecipanti). La quarta medaglia - terza d’oro - è giunta sempre nella giornata di sabato, dalla squadra Ragazze composta da Bevilacqua-Borgiani-Cardogna- G. Luciani-Mariani-Scialpi (riserva Forconi), che anche con un punto di penalità è riuscita a sopravanzare la seconda classificata (43 squadre partecipanti). La quinta medaglia - quarta d’oro - è arrivata di domenica, grazie al combo Ragazze composto da Bevilacqua-G. Borgiani-Cardogna-Forconi- Gatti-G. Luciani-Mariani-Scialpi (riserve L. Borgiani-R. Luciani) che con il punteggio di 66.033 ha distanziato di tre punti la seconda classificata. In questa stagione agonistica il sincro della Vela Ancona, nelle quattro manifestazioni nazionali propaganda cui ha partecipato, ha conquistato ben 14 medaglie d’oro, 6 d’argento e 3 di bronzo, un grande risultato per la squadra anconetana recentemente premiata anche in Regione.