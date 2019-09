La grande festa della Nuova Folgore alla galleria del centro commerciale Conero

Oltre 200 bambini con genitori al seguito e l'intero staff tecnico della Nuova Folgore. Tempo di presentazione per la società guidata dal presidente Loris Onofri che sabato mattina si è ritrovata alla galleria del centro commerciale Conero ad Ancona. A portare il saluto dell'amministrazione comunale l'assessore allo sport Andrea Guidotti che ha parlato di «una società modello per la crescita dei giovani con la Nuova Folgore che è considerata un vero e proprio fiore all'occhiello a livello regionale proprio per la politica del settore giovanile portata avanti in oltre 20 anni di attività». A prendere la parola anche il direttore generale Renato Bussolari che ha ricordato di come la Nuova Folgore sia riuscita «a radicarsi nel territorio con tanto di scuola calcio d'Elite riconosciuta dalla federazione, due impianti sportivi Vallemiano e il Sorrentino e altrettanti pulmini per il trasporto dei bambini in occasione di partite ed allenamenti con la società che sta valutando l'acquisto di un terzo mezzo».

Il responsabile tecnico del settore giovanile è Mauro Domenichelli, Nando Campobassi referente scuola calcio d'Elite, per la segreteria invece Remo Raggetti, Eugenia Belba e Massimo Gambini. Tre i tecnici alla palestra dei Cappuccini per i bambini nati tra il 2011 e il 2015: Gianfranco Petrarolo, Enzo Bubalini e Andrea Dubinelli. Roberto Maraschio, Michele Cerusico, Alessandro Gambini e Giacomo Capici ai pulcini 2009 /2010 mentre per gli esordienti Fabrizio Montesi, Davide Nisi, Roberto Gambini e Luca Masi. Il resto dello staff tecnico vede Ciro Menotti e Massimiliano Zocchi ai giovanissimi, Paolo Strappato con gli allievi mentre Marco Marrone e Roberto Balerci saranno chiamati a guidare la Juniores. Tecnico della prima squadra Francesco Pulpito con il suo vice Davide Nisi, preparatori dei portieri Stefano Bugari e Alessandro Gioacchini mentre la parte atletica verrà seguita da Nasar Ponsano mentre Enrico Violet sarà responsabile dell'abbigliamento.