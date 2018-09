Ad Ancona il nuoto di livello, l'ex olimpionico nel team tecnico della Conero Wellness

Non farà certo discutere come l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ma, fatte le dovute proporzioni, l'Ancona del nuoto e degli sport in vasca accoglie l'arrivo di un fuoriclasse. Di più, un campione perché William Meynard non soltanto è un ex olimpionico, ma è anche uno che di medaglie di ha vinta parecchie, lassù dove ci sono i più forti al mondo, dove alla maggior parte dei nuotatori verrebbero le vertigini. Il colpaccio è fatto. Messo nero su bianco ieri pomeriggio dopo pranzo, verso le 15, quando il velocista della nazionale francese è arrivato al centro sportivo dei Pontelungo accompagnato da padre e dal direttore tecnico della rosa di nuotatori della Conero: coach Michele Cattani (foto in basso insieme a Meynard). Pochi convenevoli. Poi l'accordo nell'ufficio della proprietà del centro sportivo Eschilo con il presidente Davide Tucci. William Meynard fa parte del gruppo dei tecnici della squadra di nuoto agonistico della Conero Wellness, affiancando il lavoro di coach Cattani. E' stato proprio Cattani ad agganciare il 31enne specializzato nei 100 metri stile libero, arrivato nelle Marche per una serie di questioni personali. Ex atleta, già tecnico in Francia. Da qui un pensiero stupendo come recita la canzone di Patty Pravo. Meynard da oggi seguirà una squadra di talenti anconetani.

Insomma il nuoto dorico, una volta tanto, fa le cose in grande con Meynard. Argento nella 4x100 sl ai giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016, oro nella 4x100 sl agli Europei di Londra 2016 e oro nella 4x100 sl ai mondiali di Barcellona 2013, solo per citare gli ultimi 3 risultati del campione dagli 82 chili per 192 centimetri di altezza. «L’idea - spiega il presidente Tucci - è ricercare una crescita culturale e sportiva di tutto il team, sia interno che con la bellissima affiliazione alla Vis Sauro, che ormai va avanti da due stagioni». Crescere dunque, sportivamente e di mentalità, partendo già da una quota niente male visto che di soddisfazioni, i ragazzi di Cattani le hanno sempre date, come la splendida medaglia d'oro ai Campionati nazionali estivi vinta da Filippo Coacci. «Il gruppo si rafforza ogni anno sempre di più - spiega il direttore sportivo Michele Cattani - finalmente il nuoto di livello è anche ad Ancona e grazie all'accordo con Pesaro siamo ai vertici nazionali. Con William sicuramente avremo un ottimo scambio di idee che porteranno ad ulteriore crescita». Dove potrà arrivare adesso questa Conero Wellness? La pazienza è alla base della crescita, ma di certo la prossima sarà una stagione ricca di soddisfazioni.

Gallery