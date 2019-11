Formare nuotatori di alto livello: accordo tra la società Vis Sauro e Ugc Group

Un accordo tra il Team Vis Sauro Nuoto e UGC Group per il sostegno e la crescita del nuoto di alto livello sul territorio marchigiano: è il progetto “Road towards the dreams... Parigi 2024” che è stato presentato a Pesaro e nasce da una idea elaborata e condivisa dallo sponsor UGC Group con i dirigenti di tutto il Team Vis Sauro Nuoto.

L’intero Team, che unisce a Pesaro gli atleti dei poli di Ancona, Urbania, Fossombrone, Loreto, Matelica, Pergola e Piandelbruscolo, sì è trovato presso il Museo nazionale Rossini per legare ancora una volta Pesaro a Parigi, come è stato per il Compositore. Julien Van Den Bossche, giovane e affermato imprenditore francese, Ceo di UGC Group, è un ingegnere edile che ha svolto i suoi studi presso le Università di Lille e Parigi, appassionato dell’Italia, dello sport e del business: sta motivando, con il suo interesse per il nuoto di alto livello, un gruppo già ben coeso di tecnici, atleti e dirigenti che insieme a lui vogliono impegnarsi nell’intraprendere un cammino fatto di duro lavoro, spirito di squadra e performance come, in questi anni, hanno dimostrato di essere in grado di fare. Lo stesso imprenditore francese ha spiegato: «Siamo appassionati di sport e mettiamo lo sport in mezzo allo studio, al business e alla vita quotidiana: la vita è una vera competizione permanente con delle vittorie e delle cadute, ma l’importante è avere obiettivi. Noi abbiamo l’obiettivo di Parigi 2024. Vogliamo sognare. I competitivi da noi sono i benvenuti, però sappiate che cerchiamo élite e diamo la chance a chi vuole prenderla».

L’intento di questo pensiero, ambizioso e non presuntuoso, è teso a creare, in tutti gli iscritti della società, una mentalità utile non solo per costruirsi come atleti di alto livello, ma anche come uomini e donne con valori etici, morali e culturali elevati, qualità indispensabili e ricercate in tutti gli ambiti lavorativi. Il proponimento tecnico è comunque aperto, indiscriminatamente, a tutti gli atleti interessati, non solo della Vis Sauro Nuoto Team, considerando il rispetto di alcune condizioni imprescindibili come l’acquisizione dei limiti per la partecipazione a Campionati Italiani Assoluti o di Categoria e con l’impegno profuso e continuo espresso in allenamento. La sponsorizzazione di UGC Group non è fine a se stessa ma è volta a sostenere gli atleti nella loro crescita e in quelle che sono le difficoltà nel conciliare studio e sport. Crescere potendolo fare presso un polo di specializzato di riferimento nelle Marche. «Le condizioni sono: lavoro, spirito di squadra e performance: ho completa fiducia nel team dei coach e nel presidente. Abbiamo lavorato su un programma interessante e lavoriamo anche su altre sorprese se ci sono le risposte aspettate da parte degli atleti»: questo il messaggio di Julien Van Den Bossche.

Ad oggi il team è composto dai poli di: Ancona - Conero Wellness Tecnico (Michele Cattani), Loreto -Nuoto Loreto (Stefano Iesari), Matelica - Salus Nuoto Matelica (Giorgio Consolini), Montefeltro - Nuoto Montefeltro (Mario Lefosse), Tavullia Polisportiva Piandelbruscolo (Flavio Caliendi), Arjela Bartolicci per Pergola e Caterina Romagnoli Fossombrone e per concludere Pesaro - Vis Sauro Nuoto condotta da Marco Forni, Giulia Fabbrini e Luisa Patrignani. Il progetto prevede inoltre il programma “Swim High Performance”, una collaborazione con il dottor Piero Benelli del Fisioclinics Pesaro e con il Centro di Medicina dello Sport dell’Università di Urbino. Nel fine settimana si tiene il primo impegno di un gruppo selezionato di atleti che prenderà parte al prestigioso 15° Gran Premio Italia 2019 - 43° trofeo internazionale di nuoto Mussi-Lombardi-Femiano a Massarosa (Lucca). Biesse Group ha confermato anche per questa stagione agonistica il sostegno al settore giovanile del sodalizio. Ricordiamo l’asse Pesaro-Parigi che nel 1924 ha visto sfilare l’Olimpionico Patrignani, tra l’altro zio della presidente di Vis Sauro Nuoto, Luisa Patrignani, che possa essere di buon auspicio, dopo 100 anni, per Parigi 2024.