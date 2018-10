Oltre 10 medaglie ai campionati italiani, Veronica cambia vita e arriva alla Vela

Lo scorso primo ottobre è stato per tutti i nuotatori l’inizio ufficiale di una nuova stagione, ma per qualcuno ha avuto il sapore di una nuova ripartenza. Classe 2002 e talento da vendere, Veronica Montanari, tesserata per la Gestisport e proveniente da Cambiate in provincia di Como, ha già in curriculum oltre 10 medaglie ai campionati italiani di categoria. Ora è ufficiale: Veronica è una nuova atleta della Vela Nuoto Ancona.

La sua attività agonistica inizia in giovane età, mostrando subito grandi doti nel dorso. Nel 2015 la grande soddisfazione di un record italiano ragazzi nei 200 dorso ed il 2016 continua ad essere un anno di emozioni con la convocazione agli Europei Juniores di Hòdmezovàsàrhely, in Ungheria. Sembrava tutto andare per il meglio, poi il buio. Un anno difficile il 2017 per Veronica, contornato da numerosi problemi fisici che non le hanno permesso di esprimersi al meglio per quasi due stagioni. Il 2018 ha visto la velocista ritornare in acqua con un problema alla spalla perenne, ma con una svolta già nell’aria. Trasferita nel capoluogo marchigiano, Veronica ha di nuovo stimoli e sorriso che da tempo le mancavano. Sotto la guida del tecnico Sandro Paolinelli e contornata da atleti del suo livello come Emanuel Turchi, Melania Longhi, Eugenio Vecchietti ed Alice Moretti, la Montanari sembra aver ritrovato le motivazioni giuste per una stagione che sa tanto di riscatto.

Una scelta di vita importante ed un cambio di scuola avvenuto grazie al prezioso aiuto della preside Stefania Signorini e della vicepreside Basili Orietta del liceo scientifico sportivo Cambi di Falconara, che hanno preso a cuore questo trasferimento rendendo possibile l’operazione del cambio scolastico. Il cambiamento è al tempo stesso crescita e noi siamo sicuri che l’aria di mare farà bene alla giovane dorsista. Un innesto importante, all’interno di una squadra dall’elevato tasso tecnico. Si riparte dal Meeting di Fabriano previsto per il 27 e 28 Ottobre, quindi occhi aperti che quest’anno si preannuncia un anno ricco di sorprese.