Schiavoni Vela Ancona, pioggia di medaglie al Trofeo "Mussi-Lombardi-Femiano"

Diciotto medaglie per la Schiavoni Vela Nuoto Ancona che ha portato lo scorso weekend in Versilia a Massarosa, al Trofeo internazionale di nuoto "Mussi-Lombardi-Femiano" una selezione di giovani atleti delle categorie ragazzi e juniores che si sono distinti nella passata stagione. Con lo scopo di disputare un meeting fuori regione alla ricerca di buone sensazioni. All'edizione numero 43 del "Mussi Femiano Lombardi" hanno partecipato: Aurora Animali, Lorenzo Andreoni, Gianmarco Alù, Camilla Badioli, Giulia Bardozzetti, Linda Belfiori, Edoardo Boccomini, Camilla Centofanti, Caterina Carota, Arianna Ferri, Pietro Guazzarotti, Giulia Latini, Linda Kimberly Moretti, Leonardo Moriconi, Federico Rignanese e Lavinia Valori. Secondo gradino nel podio nella classifica a squadre, risultato spinto dai due pass per i campionati italiani invernali conquistati da Arianna Ferri, nei 50 e 100 stile libero categoria ragazzi. Ottime prestazioni da parte delle più piccole della squadra, Giulia Bardozzetti e Camilla Centofanti, che non si fanno attendere e centrano crono molto interessanti visto il periodo stagionale. Buone prove anche da parte dei più esperti: personal best per Gianmarco Alù in tutte le gare disputate, ottime prestazioni anche per Leonardo Moriconi, Lavinia Valori, Linda Moretti e Lorenzo Andreoni e prova di carattere da parte degli atleti meno in forma, che si sono però contraddistinti in prove convincenti in condizioni non perfette.

Ecco di seguito i podi, diciotto in tutto, tra i quali spiccano quattro ori: Gianmarco Alù: oro 100 dorso, argento 50 dorso; Lorenzo Andreoni: oro 50 rana, bronzo 100 rana; Linda Belfiori: argento 50-100 dorso e 200 stile libero; Arianna Ferri: oro 100 dorso e 50 stile libero, argento nei 100 stile libero e bronzo 200 stile libero; Pietro Guazzarotti: oro 100 misti, argento 50- 100 dorso; Linda Kimberly Moretti: argento 50 delfino, bronzo 100 delfino e 50 dorso; Leonardo Moriconi: bronzo nei 100 delfino. Grande soddisfazione da parte dei tecnici che hanno accompagnato il gruppo, Mattia Baldella e Valentina Lucconi, che hanno sottolineato l’atteggiamento mostrato dai ragazzi e che sono sicuri che questo sia solo un trampolino di partenza verso una stagione tutta da scrivere.