Nuoto, pioggia d'ori per la Vela Ancona al Meeting di Chiaravalle

Primo posto nella classifica per società, davanti a Ippocampo Civitanova e Nuoto Loreto, e tantissimi podi per la Schiavoni Vela Nuoto Ancona al Meeting di Chiaravalle Trofeo Marco Rossi, riservato alle categorie esordienti A e B. La manifestazione, che ha attirato nell'impianto chiaravallese centinaia di spettatori che hanno gremito le gradinate della piscina, si è svolta domenica scorsa e ha visto trionfare la società che raccoglie nuotatori di Ancona, Osimo, Chiaravalle e Montecassiano. Otto medaglie d'oro e ventinove podi in totale per la Vela: tre ori per Giada Tarterini nei 100 stile libero, nei 100 dorso e nei 100 farfalla, due ori e un argento per Leonardo Russel Cavanagh, primo nei 50 stile libero e nei 50 farfalla e secondo nei 50 dorso, oro, argento e bronzo per Penelope Stopponi prima nei 200 misti, seconda nei 100 dorso e terza nei 100 stile libero, oro per Stefano Osmani nei 100 misti e argento a pari merito nei 50 rana, oro per Leonardo Pelusi nei 100 misti e argento nei 50 dorso. Quindi Maria Teresa Marinelli con tre argenti nei 100 stile libero, nei 100 rana e nei 200 misti, Giulia Bardozzetti con due argenti nei 200 misti e nei 100 stile libero e un bronzo nei 100 dorso, Caterina Lanza con due argenti nei 100 misti e nei 50 rana, Mattia Albanesi argento nei 100 farfalla e bronzo nei 200 misti, Sofia Orazi argento nei 50 dorso, Veronica Memè argento nei 100 rana, Camilla Ferrante due bronzi nei 50 rana e nei 100 misti, Giacomo Caselli bronzo nei 100 dorso, e Matteo Francesco Palmieri bronzo nei 50 rana.