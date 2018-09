Nuoto, dalle province marchigiane ecco 5 nuovi talenti per la Vela Ancona

L'unione fa la forza. E’ questo il motto della Vela Nuoto Ancona , da poco unita per progetto e intenti con la squadra assoluta del Team Osimo nuoto. La società marchigiana ha ormai deciso di creare un progetto che trova riscontri nella scuola nuoto, la professionalità dei propri allenatori ed i risultati nazionali ed internazionali. Ora nel team, in vista della nuova stagione, si aggiungono 5 nuovi atleti: Lorenzo Francucci, Matteo Vitellozzi (già partecipante ai criteria nazionali della scorsa stagione) Giorgia Pucciarelli, Ginevra Belfiori e Linda Belfiori (medaglia di bronzo ai criteria del 2017).

Lo staff tecnico sarà così composto: Sandro Paolinelli, allenatore insignito nel 2016 dell’onorificenza di “Palma di Bronzo” per risultati sportivi da parte del CONI nazionale, alla guida della piscina di Ancona affiancato da Fabio Zinni, Davide Toppi affiancato da Marinella Balducci alla guida della piscina di Chiaravalle, Mattia Baldella e Marco Angeletti a capo della piscina di Osimo e Marco Romagnoli con Valentina Lucconi a seguire la piscina di Montecassiano.

«Sono commosso nel vedervi qui, orgogliosi ed entusiasti per una stagione in cui la famiglia si allarga - ha detto Sandro Paolinelli al primo raduno stagionale». Gli stessi presidenti di Ancona Fausto Aitelli e di Osimo Gianni Chieti sono intervenuti al primo incontro parlando di coesione tra atleti e condivisione tra allenatori, a sottolineare un progetto ben definito e non di una unione casuale.